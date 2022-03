ZARA-Bericht: „Rassismus ist im System verankert“

Die Anti-Rassismus-Initiative ZARA hat für ihren Report 2021 weniger Meldungen rassistischer Vorfälle registriert als im Jahr zuvor, nämlich 1977 nach 3039 im Jahr zuvor. Weniger Rassismus in Österreich bedeute das aber nicht, betonte Fiorentina Azizi-Hacker, Leiterin der ZARA-Beratungsstellen, am Montag in einer Pressekonferenz. 2021 haben sich besonders viele Betroffene selbst an ZARA gewandt.