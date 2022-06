Mit weniger Arbeit werden wir Probleme nicht lösen

Sie wollen auch die Über-60-Jährigen zur Mehrarbeit bewegen.

Wir haben Vorschläge, wie es möglich ist, Pensionisten, die das offizielle Pensionsalter erreicht haben, noch zwei, drei Jahre zu überzeugen oder zu motivieren, dass sie länger bleiben, indem sie ein neues Arbeitsverhältnis mit dem bestehenden Arbeitgeber oder einem anderen eingehen. Während dieser Zeit fällt keine Lohnsteuer an, es müssten nur Sozialversicherungsbeiträge geleistet werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt’s dann mehr als die Pension in der Zeit. Für die jeweilige Firma bleibt er oder sie länger als Know-how-Träger erhalten. Das Wichtigste ist, dass die nicht in die Pension abbiegen: Die haben ja eine Sinnkrise.