Tierschutz-Präsidentin: „Zittere vor dem Winter“

Verstoßene Vierbeiner bringen die Tierheime an ihre Grenzen. Viele Menschen können sich das eigene Haustier aufgrund der Teuerungen nicht mehr leisten, doch auch die Tierheime selbst kämpfen mit den Preissteigerungen, wie etwa Energiekosten. „Ich zittere vor dem nächsten Winter“, sagt die Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins, Madeleine Petrovic im Gespräch mit Jana Pasching in der Sendung Krone LIVE. Bisher habe der Wiener Tierschutzverein eine Energiekostenrechnung von 140.000 Euro im Jahr gehabt. Ob das so bleiben wird, lässt sich angesichts der aktuellen Lage bezweifeln. „Wir wissen nicht, was da noch alles dazukommt.“