Tierhalter geben Lieblinge wegen Geldnot ins Heim

Tierheime an ihrer Belastbarkeitsgrenze

In vielen Familien wird derzeit das Geld knapp. Wer jeden Euro zweimal umdrehen muss, kann sich tragischerweise auch ein Haustier nicht mehr leisten. Viele Tierbesitzer geben ihre Lieblinge ab, weil sie die Kosten für Futter oder den Tierarzt nicht mehr aufbringen können. Bei der „Krone“-Tierecke haben sich finanzielle Hilfsansuchen aus ganz Österreich verdoppelt. Der Wiener Tierschutzverein ist mit einem Anstieg von 25 Prozent an Tieraufnahmen am Rande der Belastbarkeit. Auch das TierQuarTier Wien beherbergt überdurchschnittlich viele Schützlinge.