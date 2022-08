Putin: „In einem Atomkrieg gibt es keine Gewinner“

Russische Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft

Kurz nach Beginn des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine am 24. Februar hatte Putin nach russischen Angaben befohlen, die Atomstreitkräfte des Landes in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Putin drohte seither zudem mit Reaktionen „schnell wie der Blitz“ im Fall einer direkten westlichen Militärintervention im Ukraine-Konflikt. Im Mai warnte der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow, die „Propagandakrieger“ des Kremls versuchten, den Einsatz von Atomwaffen für die russische Öffentlichkeit akzeptabler zu machen.