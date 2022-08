Russland soll Ukraine-Krieg länger geplant haben

Dazu kam es jedoch nicht. Das ukrainische Militär leistet seit mehr als fünf Monaten Widerstand und Selenskyj ist weiterhin im Land. Dass sich Moskau verschätzt hat, soll unter anderem mit strukturellen Problemen des russischen Agentennetzes zu tun haben. Die Separatistenführung wisse laut einem Insider beispielsweise nur wenig, aber sage immer, was die Führung hören wolle, weil sie sonst nicht bezahlt werde. Was Russland jedoch gelungen ist: Das Misstrauen in den ukrainischen Geheimdienst SBU, der ungefähr 30.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, ist gestiegen. So wurden bereits 651 Verfahren wegen Hochverrats und Kollaboration eröffnet. Am 17. Juli feuerte der ukrainische Präsident SBU-Chef Iwan Bakanow und Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa.