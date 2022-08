Quarantäne-Aus: „Ich mache mir große Sorgen!“

Jetzt ist sie also Geschichte: die gesetzliche Quarantäne nach einem positiven Coronavirus-Test. Doch die Freude darüber hält sich in Grenzen. Branchenvertreter aus Gastro und Fitness haben Bedenken. Und auch ein Wirt betont, dass in seinem Lokal keine mit Corona infizierten Mitarbeiter arbeiten werden. Er hoffe auch auf die Vernunft der Gäste. Doch auch die Wiener stehen der neuen Regel kritisch gegenüber. Sie machen sich zum Teil große Sorgen, auch in Hinblick auf den Herbst. Indes sind die Wiener Spitäler von dieser Regelung ausgenommen, dort herrscht aber akuter Personalnotstand aufgrund der hohen Zahl an Erkrankungen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.