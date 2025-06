Trumps Friedenspläne münden in totaler Eskalation

Kein Ende in Gaza und Ukraine in Sicht

Doch nicht nur der Konflikt zwischen Israel und dem Iran eskalierte zuletzt, auch in der Ukraine finden derzeit wieder massive Kampfhandlungen statt. Und in Gaza setzt Israel seinen Vernichtungsfeldzug gegen die noch bestehenden Reste der Terrorgruppe Hamas fort. Der Küstenstreifen liegt mittlerweile vielerorts in Schutt und Asche, bei Lebensmittelverteilungen kommt es regelmäßig zu Schießereien. Am Donnerstag wurden innerhalb eines Tages mehr als 100 Tote durch israelische Angriffe im Gazastreifen registriert.