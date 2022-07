Verrat: Selenskyj feuert Geheimdienstchef

Aus Ärger über Verrat im ukrainischen Sicherheitsapparat hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den Chef des Geheimdiensts und die Generalstaatsanwältin abgesetzt. Mehr als 60 Mitarbeiter dieser Behörden seien in den russisch besetzten Gebieten geblieben und kollaborierten mit dem Feind, sagte Selenskyj am Sonntag in einer Videoansprache. Der Leiter des Geheimdienstes SBU, Iwan Bakanow, und Chefanklägerin Iryna Wenediktowa wurden per Präsidialerlass ihrer Ämter enthoben.