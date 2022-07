Russlands Militär will Kraftwerke erobern

600 ukrainische Soldaten in Odessa getötet

Weitere Kämpfe gab es in Charkiw, wo laut dem dortigen Gouverneur zwei Zivilpersonen getötet und 19 Menschen verletzt wurden, sowie in Odessa. In diesem südukrainischen Gebiet sollen mehr als 600 ukrainische Soldaten und Soldatinnen bei einem Luftangriff getötet worden sein.