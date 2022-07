Rauch wollte Experten einen Maulkorb verpassen

In der österreichischen Gesundheitspolitik hängt der Haussegen schief - und mittendrin in der Diskussion befindet sich ausgerechnet Minister Johannes Rauch (Grüne). Laut einem Medienbericht hat der Gesundheitsminister nun per E-Mail versucht, Fachleuten einen Maulkorb zu verpassen. „Das ist absolut unannehmbar“, schrieb er zu einer öffentlichen Äußerung eines Experten.