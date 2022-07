Ärztin tot: Lichtermeer in Wien, Mahnwachen

Angemeldet ist bislang offenbar nur jene Zusammenkunft am Wiener Stephansplatz ab 20.30 Uhr, initiiert von Daniel Landau. Es soll am Montagabend mit einem Lichtermeer still an die Ärztin gedacht werden. „Um 21 Uhr wollen wir mit dem Entzünden der selbst mitgebrachten Lichter, seien es Kerzen oder Handy-Licht, der verstorbenen Frau Dr. Lisa-Maria Kellermayr gedenken“, so Landau. Auch die Glocken des Doms sollen läuten, bestätigte Dompfarrer Toni Faber am Sonntag gegenüber Kathpress. Schweigen werde indes die Pummerin, weil deren Geläut „protokollarisch geregelt“ sei.