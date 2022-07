Aus für die Quarantäne und viele Widersprüche

Peter Filzmaier: Frau Doktorin Reich, Sie haben - mit allem Respekt - letzte Woche in unserem Gespräch ein wenig herumgeeiert, ob die Quarantänepflicht fällt. Ich verstehe, dass Sie dem Gesundheitsminister nicht vorgreifen konnten. Können Sie mir jetzt erklären, warum Ottilie Normalverbraucherin - im Großraumbüro arbeitend, zwei Kinder, betagte Eltern mit womöglich Vorerkrankungen - den Wegfall der Quarantäne gut finden soll?

Katharina Reich (denkt länger nach): Ich denke bei Ihrem Fallbeispiel an eine Freundin, für welche die Dinge während einer Coronainfektion organisatorisch sehr kompliziert waren. Ich glaube, dass hier jede Vereinfachung eine Erleichterung bringt. Sie darf jetzt mit Maske die Wohnung verlassen, um den Alltag zu organisieren, also Erledigungen zu machen und so weiter. Es wird also insgesamt einfacher.