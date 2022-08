Die Rückkehr der Eigenverantwortung

Nun ist es also so weit, die Quarantänepflicht fällt ab Montag weg. Wer sich mit dem Coronavirus ansteckt, muss nicht wie bisher das Haus hüten - oft wochenlang. Gesundheits-Landesrätin Martina Rüscher hält diesen Schritt in Anbetracht der Spitalsbelegung in Vorarlberg für vertretbar. Ein Comeback erlebt nun die viel zitierte Eigenverantwortung. Auch Rüscher appelliert einmal mehr an diese: „Dieser Virus wird bleiben, die neuen Regelungen helfen uns dabei, damit leben zu lernen.“