Einst mächtigster Beamter droht Rauch mit Haft

Für Gesundheitsminister Rauch wird es nach der Veröffentlichung der neuen Corona-Verordnung immer ungemütlicher. Manfred Matzka, der viele Jahre als Präsidialchef im Kanzleramt der „oberste“ Beamte der Republik war, zuletzt auch Berater im Bierlein-Kabinett, verfasste einen Brief an Rauch, der es in sich hat: „Als Jurist darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf § 176 und § 177 im Strafgesetzbuch lenken, die vielleicht in den nächsten Monaten für Sie persönlich von Bedeutung sein werden.“