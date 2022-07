„Sorry“: Minister widersprach eigener Verordnung

„Wenn Ihr Kind keine Symptome hat, dann bringen Sie es mit Maske ganz praktisch in die Kinderbetreuung, können es dort abgeben und wieder abholen“ - mit diesen Worten sorgte Gesundheitsminister Rauch in seinem ORF-Interview für Entrüstung. „Ich bin nur noch fassungslos. Keine Ahnung, was dem Minister für ein Bild vorschwebt von der echten Welt. Glaubt er tatsächlich, dass Eltern nur gesunde Kinder in den Kindergarten bringen, wenn sie alternativlos arbeiten gehen müssen und um ihren Job bangen?“, trieb es Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker im „Krone“-Gespräch die Zornesröte ins Gesicht.