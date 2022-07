30 Bonsai-Bäumchen waren begehrte Diebsbeute

Die Gauner stahlen am Freitag in der Zeit zwischen 9.30 und 11.30 Uhr vom Gelände einer Baumschule in Ort im Innkreis 30 Stück Bonsai-Bäume. Die Bäume waren dort frisch eingepflanzt, weshalb die unbekannten Täter leichtes Spiel hatten und die Bäume ohne Mühe aus dem lockeren Erdreich ziehen konnten.