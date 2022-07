Austria Lustenau fehlen noch zwei „Puzzlestücke“

Drei Jahre lang spielte der Sohn der einstigen Welthandballerin Ausras Fridrikas in Dornbirn und war - unter Trainer Mader - tragende Figur. Nach Engagements bei Wacker Innsbruck und Klagenfurt - wo er seinen Vertrag auflöste - kehrt Fridrikas nun ins Ländle zurück. „Es freut mich besonders, wieder mit meinem alten Coach zusammenzuarbeiten“, ist es für ihn wie eine Rückkehr ins vertraute Umfeld.Eine große BereicherungSein ehemaliger und nun wieder aktueller Trainer ist von Fridrikas Fähigkeiten überzeugt. „Er bringt die Qualitäten für die Bundesliga mit und ist eine große Bereicherung für unsere Offensive.“ Wie seine Stürmerkollegen Teixeira und Anthony Schmid punktet Fridrikas durch Technik und Flexibilität. In der Offensive verfügt die Austria nun also über ausreichend „Speed“ - zumal auch noch Jan Stefanon ein echter Turbo in Sachen Schnelligkeit ist.