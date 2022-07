Sturms Millionenaktie: „Bin mein größter Gegner!“

Mit dem Transfer im Winter von Rasmus Höjlund ließ Sturm aufhorchen - jetzt erhofft man sich in Graz beim Vizemeister die Explosion des dänischen U21-Stürmers. In den kommenden Tagen (Salzburg in der Liga, Dynamo Kiew in der Champions League) kann der 19-Jährige, den laut Gerüchten bereits größere Klubs um stolze Ablösesummen ins Visier genommen haben, zeigen, was er kann. Im Krone-Gespräch plauderte der „Höllenhund“, wie ihn einst Steiermarks verstorbene Literaten-Größe Gerhard Roth getauft hatte, über verlockende Reiseziele, seine Vergangenheit als Schwimmer und seine Brüder, die ihn zu dem machten, was er heute ist.