Rasmus Höjlund: Teuer, jung, aber „stabil“

Trotz zwei Punkten ist man mit dem Abschneiden in der Europa-League zufrieden

Die EL-Gruppenphase, in der Jörg Siebenhandl und Co. in einem der Champions League würdigen Pool mit AS Monaco, PSV Eindhoven und Real Sociedad nur zwei Punkte holte, habe der Mannschaft den Strapazen zum Trotz viel gebracht. „Wir haben gemerkt, was es für den ganzen Verein bedeutet, dass wir nach zehn Jahren wieder in eine Gruppenphase gekommen sind“, meinte Schicker.