Millionenangebot für Sturms Höjlund aus Brügge?

Die dänische Zeitung will wissen, dass der belgische Meisterklub Brügge großes Interesse an Sturm-Youngster Rasmus Höjlund zeigt. Die Rede ist dabei von 67 Millionen Kronen Ablöse - sprich 9 Millionen Euro. Es wäre der bis dato größte Transfer in der schwarz-weißen Klubgeschichte. Brügge wiederum sucht - nach den Abgängen von Bas Dost (Utrecht) und Loïs Openda (RC Lens) - dringend einen neuen Angreifer. Höjlund hat für Sturm in 13 Bundesligaspielen sechs Tore erzielt.