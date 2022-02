Sturm-Wikinger: Schwimmer und Strafraumrakete

Rasmus Höjlund machte sich binnen kürzester Zeit einen Namen in der österreichischen Fußball-Bundesliga. Nach drei Toren in seinen ersten zwei Partien für Sturm setzen die schwarz-weißen Fans im Angriff die Hoffnungen auf den erst 19-jährigen Dänen. Die „Steirerkrone“ traf sich mit dem Blondschopf um 9 Uhr in der Früh, als Höjlund gerade mit seinen neuen Mannschaftskollegen frühstückte. Als Nächstes will er seine Gegner am Feld verspeisen.