Höjlund: Sturm-Sportchef spricht jetzt Klartext!

Am 1. September endet die Fußball-Transferzeit in Österreich, bis dahin kann noch viel passieren. Fix ist aber schon jetzt: Sturm lässt den „Höllenhund“ nicht von der Leine, Jungstar Rasmus Höjlund wird diesen Sommer sicher nicht abgegeben. Aber: Nicht nur am Dänen-Stürmer gibt es Interesse, auch Jakob Jantscher ist offenbar begehrt.