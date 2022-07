Ein ukrainisches „willkommen“ für Van der Bellen

Gleich am Beginn sangen Kinder und Erwachsene zur Begrüßung ein ukrainisches Volkslied, anschließend führten die Rotkreuz-Mitarbeiter den Bundespräsidenten und seine Frau durch das Grundversorgungsquartier. „Ich freue mich sehr über den warmherzigen Empfang durch die Bewohner in Wals-Siezenheim. Es ist beeindruckend zu sehen, was von den Mitarbeitern geleistet wird, um den geflüchteten Menschen ein vorübergehendes Zuhause zu bieten“, sagte der Bundespräsident beeindruckt.