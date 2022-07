OÖ: Vier Verletzte bei Unfall an Seilrutsche

Verletzte teils per Helikopter abtransportiert

Jedenfalls wurden vier Mitglieder einer Jugendgruppe aus dem Bezirk Amstetten (Niederösterreich) verletzt: Ein Mädchen (15) wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Kirchdorf geflogen, ein Bub (16) - auch er hatte massive Verletzungen erlitten - nach Linz. Ein weiterer 16-Jähriger wurde leicht an der Hand verletzt, ein weiteres 15-jähriges Mädchen kam mit der Rettung ins Spital nach Wels, so die Polizeisprecherin.