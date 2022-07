Rauch: „Werden jetzt keine Polizisten aufstellen“

Die große Frage, die sich vielen weiterhin stellt, ist aber: Wie soll das konkret funktionieren, wenn Corona-Positive Seite an Seite mit Gesunden arbeiten oder feiern? Schließlich ist die FFP2-Maske von den Infizierten durchgängig zu tragen - in Cafés oder Discos bedeutet das de facto Konsumationsverbot. Auch arbeitsrechtlich ergeben sich viele Fragen, die noch zu klären sind, wie die Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak am Dienstag sagte.