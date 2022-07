Verordnung da: Jetzt kommt Verkehrsbeschränkung

Debatte um „Corona-Teams“ im Job

Damit macht die Bundesregierung wahr, was in den letzten Tagen bereits für heftige Diskussionen gesorgt hatte. Vor allem die sogenannten Corona-Teams und die Möglichkeit, mit einer akuten Corona-Infektion am Arbeitsplatz zu erscheinen, stieß auf heftige Kritik. Arbeitnehmervertreter sahen Konflikte am Arbeitsplatz vorprogrammiert. Befürchtet wird, dass der Druck auf die Mitarbeiter steigt.