Ludwig: „Als Stadt Wien sehen wir das anders“

Will Wien wieder eigenen Weg gehen?

Und auch wenn das Quarantäne-Aus wohl beschlossene Sache ist, will Ludwig wohl einmal mehr einen eigenen Weg gehen: „Wir haben derzeit einen sehr hohen Stand an Neuinfektionen. Und bemerken auch einen Anstieg bei den Hospitalisierungen. In Wien waren wir immer in der Bekämpfung der Pandemie konsequenter und umsichtiger als im Rest Österreichs.“