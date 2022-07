Corona: Vier Szenarien - und was uns dann erwartet

„Plausible Einschätzung aus heutiger Sicht“

In dem Papier wird betont, dass es sich bei diesen Szenarien um „plausible Einschätzungen aus heutiger Sicht, deren Eintrittswahrscheinlichkeit nicht quantifiziert oder an einzelnen Parametern festgemacht werden kann. Ebenso ist es möglich, dass die künftige tatsächliche Entwicklung der Pandemie einen anderen Verlauf nimmt oder es aber zu einem Übergang von einem Szenario in ein anderes kommt“. So weit, so gut.