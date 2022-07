Ehefrau kritisiert Rauchs Quarantäne-Pläne scharf

Viel Kritik aus Reihen der SPÖ

Mit ihrer Kritik ist Sprickler-Falschlunger nicht alleine - vor allem in SPÖ-regierten Bundesländern sorgt das Vorgehen der Regierung für großen Ärger: So etwa meinte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ): „Ich sehe den Vorstoß der Bundesregierung als Schritt in die falsche Richtung.“ Man müsste sich viel mehr auf die Herbstwelle vorbereiten, denn die Infektionszahlen flachen nicht ab. „Wir gehen davon aus, dass wir im Herbst mit einer weiteren Welle zu rechnen haben“, so Ludwig verstimmt. Die Stadt Wien orientiere sich an den Empfehlungen der WHO und sei gegen das Aus der Quarantäne, werde die Entscheidung allerdings „zur Kenntnis nehmen“.