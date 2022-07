Taxibranche pocht jetzt auf rasche Tarifgespräche

Nicht nur die Wiener stöhnen unter den hohen Spritpreisen, auch die Taxibranche leidet. „Nach zwei Jahren Corona-bedingter Einbrüche verpassen uns die hohen Preise nun den nächsten Schlag. Es ist ein Fiasko“, so Leopold Kautzner, Taxi-Obmann in der WK Wien. Durch die deutlich gestiegenen Mehrkosten würde unterm Strich fast nichts mehr übrig bleiben. „Zudem sollen die Unternehmen ein Polster anlegen, um 2025 auf elektrische Fahrzeuge umzusteigen. Das kann sich einfach nicht ausgehen“, so der Branchenvertreter.