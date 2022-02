Diesel in Österreich so teuer wie noch nie zuvor

Anfang der Woche befürchtet, jetzt leider schon Realität: Diesel kostet mit im Schnitt 1,477 Euro je Liter in Österreich so viel wie noch nie zuvor, so der ÖAMTC. Der Rekordwert aus dem Jahr 2012 wurde um 0,4 Cent übertroffen. Bei Superbenzin fehlen noch rund sieben Cent auf das Allzeithoch von 1,545 Euro je Liter. Aber auch das könnte noch diese Woche fallen. Die „Krone“ zeigt Ihnen, wie Sie dennoch an der Kostenschraube beim Sprit drehen können.