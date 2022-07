22-jähriger Villacher des Mordes angeklagt!

Mit 22 Jahren ist der Villacher wohl einer der jüngsten Angeklagten, die bisher in Kärnten wegen des schrecklichen Tatverdachts des Mordes vor einem Geschworenengericht landen. Doch in dem Fall besteht für die Staatsanwaltschaft Klagenfurt kein Zweifel an einer Tötungsabsicht: Der junge Mann soll Anfang September 2021 gemeinsam mit seinem Cousin und einem Freund Alkohol und Drogen konsumiert haben. Diese Drogenparty eskalierte allerdings, als der Freund, ebenfalls 22, ausgezuckt sei und herumgetobt hätte. Der Tatverdächtige hätte ihn daraufhin in den Würgegriff genommen und so lange zugedrückt, bis das Opfer bewegungslos liegen blieb.