Nach Unwetter im Stubai: „Noch keine Entwarnung!“

Straße ins Oberbergtal weggerissen

Schwer in Mitleidenschaft gezogen ist auch das Oberbergtal in Neustift. Mehrere Muren gingen im größten Seitental ab, mehrere Almen sind von der Außenwelt abgeschnitten. „Die Straße ins Tal ist weggerissen, es gibt keinen Strom, kein Trinkwasser. Wir versorgen die Almen aus der Luft“, schildert Bürgermeister Andreas Gleirscher. Auf der Franz-Senn-Hütte saßen 120 Personen fest. 65 davon wurden am Samstag ausgeflogen, der Rest folgt am Sonntag.