Sachen von vermisstem Pfarrer an Bachufer entdeckt

Fahrer rettete sich in letzter Sekunde

Auch in Mieders erfassten Geröllmassen am Freitagabend ein Auto. Dessen Insasse hatte Glück: Er konnte sich noch rechtzeitig mit einem Sprung aus dem Fahrzeug retten, dass vom Mühltalbach mitgerissen und bis in die Ruetz geschwemmt wurde. „Ein Wrackteil des vollständig zerstörten Pickups ragt noch im Bereich ‘Kirchbrücke‘ aus dem Wasser“, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Auch in Fulpmes wurde ein Auto von einer Mure erfasst. Die beiden Insassen wurden bis zu den Oberarmen verschüttet und mussten von der Feuerwehr geborgen werden.