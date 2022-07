Die Angst der Spitzenpolitiker vor dem Urlaub

Verteidigungsminister Gerald Klug (SPÖ) ließ sich mit Dienstwagen samt Chauffeur zu einem Privatbesuch nach Frankreich chauffieren. SPÖ-Chefin Rendi-Wagner erntete einen Shitstorm, als Fotos von ihr in einem exklusiven Lokal in Saint-Tropez auftauchten. Und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sorgte für Gesprächsstoff, als sie ein Video von ihrem Sprung in den Grundlsee im Bikini postete.