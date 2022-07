Darum hat Kanzler Nehammer es besonders schwer ...

Die heimische Innenpolitik verläuft wieder einmal turbulent, vor allem für die ÖVP spitzt sich die Lage zu. Die Menge an gleichzeitig wirkenden Krisen - Teuerungsspirale, Angst vor Energieknappheit, Corona-Pandemie und eine mögliche Eskalation im Ukraine-Krieg - sind seit Jahrzehnten wohl einzigartig. „Abgesehen von den ersten zwei, drei Kanzlern nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es wohl niemand so schwer wie Karl Nehammer derzeit“, befindet „Krone“-Innenpolitik-Journalistin Ida Metzger in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.