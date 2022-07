Weniger ist mehr

Es gibt viele Möglichkeiten: Tempo 100 auf Autobahnen erspart ein Viertel an Energie. Oder: Wir könnten auf Heizschwammerln in Gastgärten verzichten - fünf verbrauchen in einer Saison so viel Energie wie ein Einfamilienhaus pro Jahr. Oder: Wir können die Außenbeleuchtung von Gebäuden in der Nacht ausschalten, leere Büros nicht kühlen.