Milliarden-Rettung für deutschen Gas-Importeur

Uniper wird noch weiter gestützt

Ein Pflichtwandelinstrument in Höhe von bis zu 7,7 Milliarden Euro solle an den Bund ausgegeben werden, dessen Ausgabe in Tranchen erfolge. Die Option werde eingeräumt, Teile des Pflichtwandelinstruments vom Bund zu erwerben. Zudem wird das Darlehen der staatlichen Förderbank KfW an Uniper von bisher zwei auf neun Milliarden Euro erhöht.