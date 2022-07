Ohne Gas bleibt auch bald der Teller leer

Selbstversorgung mit Energie als Ziel

Großfurtner, Schlachtbetrieb in St. Martin/Innkreis nahm gerade sein zweites Blockheizkraftwerk und eine Fotovoltaikanlage in Betrieb. Sein Ziel: Energieautarkie. Noch brauche man Russen-Gas bei einigen Prozessen, sagt Alexander Schumergruber, technischer Leiter. Und er spricht an, was die Lebensmittelverarbeiter in Unruhe versetzt: „Wir versuchen uns, so gut wie möglich vorzubereiten. Aber wir sind im Blindflug! Wir haben kaum Informationen über mögliche Szenarien.“