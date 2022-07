Ärger um Erstattung von (nicht) annulliertem Flug

Airline-Kundenservice mit Klärung beauftragt

Die Ombudsfrau wandte sich in diesem Fall direkt an die zuständige Fluglinie Ryanair. „Das Kundenservice wird sich direkt mit Frau K. in Verbindung setzen, um diese Angelegenheit zu klären“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Und das passierte nun auch: „Tatsächlich hat sich Ryanair bei mir gemeldet, ich erhalte eine Gutschrift“, informierte uns die Leserin erfreut.