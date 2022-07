Gewessler tadelt Orban: „Noch mehr Abhängigkeit“

Bei dem Gipfel wurden auch langfristige Maßnahmen besprochen, wie das Gasnetz so umgerüstet werden kann, dass Gas nicht nur aus dem Osten, sondern etwa auch aus Deutschland oder Italien nach Österreich fließen kann. Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), der ebenfalls am Gipfel teilnahm, erinnerte daran, dass Österreich „sehr lange“ von der Versorgung mit günstigem Gas aus Russland profitiert habe. Künftig soll viel mehr nichtrussisches Gas geliefert werden, etwa über Erdgasfelder des österreichischen Konzerns OMV in der Nordsee oder Flüssiggas, das in Terminals in Rotterdam ankommt, an denen die OMV beteiligt.