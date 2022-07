Größte Wasserstoffanlage Österreichs im Burgenland

Burgenland Energie und Verbund wollen im Burgenland aus Wind- und Solarstrom grünen Wasserstoff in großen Mengen produzieren. Bis 2030 sollen 400 Millionen Euro in die Errichtung von Elektrolyse-Kapazitäten von 300 Megawatt (MW) investiert werden, aufgeteilt in drei Ausbaustufen. „Ab 2026 werden wir 9000 Tonnen grünen Wasserstoff aus burgenländischer Wind- und Sonnenenergie pro Jahr produzieren“, kündigte Burgenland-Energie-Vorstandschef Stephan Sharma an.