CIA: Haben keine Beweise für Erkrankung Putins

US-Waffenlieferungen gehen weiter

Doch dieser „nicht existierende“ Staat leistet - mit intensiver westlicher Hilfe - erbitterten Widerstand gegen die russischen Streitkräfte. Am Mittwoch kündigte die US-Regierung die Lieferung weiterer Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ HIMARS an. Die Führung in Kiew zeigte sich dankbar, fordert aber dringend auch die Lieferung von Luftabwehrsystemen. Ein Sieg seines Landes gegen die russischen Angreifer würde ganz Europa schützen, betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht auf Donnerstag. Unterdessen bat seine Ehefrau Olena Selenska vor dem US-Kongress um mehr Waffen.