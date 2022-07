Ukrainische First Lady Selenska bittet um Waffen

Waffen für die Ukraine erbeten

Die ukrainische First Lady nutze ihren Auftritt im US-Kongress, um weitere Waffen für ihr Land zu bekommen. „Ich bitte um Luftabwehrsysteme, damit Raketen nicht Kinder in ihren Kinderwagen töten, damit Raketen nicht Kinderzimmer zerstören und ganze Familien töten“, sagte sie am Mittwoch in einer Ansprache vor Senatoren und Abgeordneten, unterlegt mit Bildern getöteter ukrainischer Kinder. Die Waffen sollten dazu dienen, das „eigene Zuhause zu schütze“, ergänzte sie.