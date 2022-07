Russische Ziele sind nicht auf Donbass begrenzt

Strategisch wichtige Brücke zerstört

In Cherson haben ukrainische Truppen die Antoniwka-Brücke über den Fluss Dnipro so stark beschädigt, dass sie für den Verkehr gesperrt wird. „Wir haben etwa acht Treffer bei der Brücke gezählt, ihr wurde ein ernsthafter Schaden zugefügt“, sagte der russische Vizechef der Besatzungsverwaltung des Gebiets, Kirill Stremoussow. Insgesamt seien zwölf Raketen mit US-amerikanischen HIMARS-Raketenwerfern abgefeuert worden. Ziel der ukrainischen Truppen war es, einen Rückzug des Feindes auf das linke Flussufer zu verhindern. Laut russischen Angaben würden aber auch Wohngebiete in besetzten Gebieten in der Ukraine beschossen werden. Das sei zu unterbinden, selbiges gelte für ukrainische Drohnen über dem Grenzgebiet.