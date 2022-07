Putin hält Energiesparen für „völlig verrückt“

Kremlchef Wladimir Putin kann die westlichen Energiespar-Bemühungen nicht nachvollziehen. Er habe kürzlich ein Schaubild gesehen, auf dem Menschen nahegelegt werde, nur noch bestimmte Körperstellen zu waschen, um warmes Wasser zu sparen und so Putin zu schaden, sagte der Kriegsherr am Mittwoch nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. „Nun, was soll denn das? Sie sind völlig verrückt geworden. Sparen Sie Wasser, sparen Sie Strom ..., was für ein Blödsinn ist das denn einfach?“