„Hier tankt Scholz Energie für die Krise“ titelt die deutsche „Bild“-Zeitung und zeigt den Bundeskanzler in T-Shirt und kurzer Hose vor einer Ferienhütte im Allgäu. Alles aus Holz, ökologisch saniert, mit Solaranlage auf dem Dach. Ferien zu Hause. „Irgendwie ist es toll, wie Olaf Scholz Putin verachtet, weil er einfach in den Urlaub geht“, jubelt der Kolumnist auf Seite 2. Es ist Urlaub auf Abruf, denn in einem Container neben der Holzhütte arbeitet der Krisenstab weiter wie bisher. So wie seinerzeit bei Bruno Kreisky.