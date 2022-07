Sozialamt kassiert Teuerungs-Hilfsgeld wieder ein

Mit was soll ich das bezahlen? Das ist für mich viel Geld“, kann Daniela Theiss aus der Stadt Salzburg nicht fassen, welcher Brief ihr da vom Salzburger Magistrat in den Postkasten geflattert ist. Das städtische Sozialamt will den Teuerungsausgleich in Höhe von 150 Euro, den die gehbehinderte Salzburgerin im April von der Bundesregierung erhalten hatte, nun von der Sozialhilfe abziehen.