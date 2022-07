Ex-ORF-Chef spendet 50.000 Euro für VdB-Wahlkampf

VdB will sich keiner TV-Diskussion stellen

Für Kritik sorgt hingegen, dass Van der Bellen sich keiner Wahlkonfrontation stellen wird. Angesichts der skurrilen Gegenkandidaten wie Marco Pogo würde ein TV-Schaukampf dem Ansehen des Amtes schaden - so die Meinung im Beraterteam von Van der Bellen. Dass dieser keine TV-Auftritte absolvieren will, rief die FPÖ mit Kritik auf den Plan: „Wer seriöse TV-Debatten derart verunglimpft, der hat offenbar den Nutzen von objektiver Wahlinformation nicht verstanden“, monierte der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz. Statt sich in der Hofburg zu verstecken, solle sich der amtierende Bundespräsident den Diskussionen mit anderen Kandidaten stellen. Van der Bellen agiere abgehoben, so Schnedlitz.